Немецкие ученые из университета Майнца с помощью суперкомпьютера MOGON II выявили препараты, которые наиболее эффективно борются с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт университета.
Исследование длилось два месяца, в течение которых компьютер провел свыше 30 миллиардов вычислений. Это позволило определить, что наиболее действенными являются лекарства симепревир, паритапревир, гразопревир и велпатасвир, в составе которых есть компоненты, использующиеся для лечения гепатита С.
"Данный метод компьютерного моделирования известен как молекулярная стыковка, и он используется в науке на протяжении многих лет", — рассказал один из авторов исследования Томас Эфферт.
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