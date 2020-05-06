Суперкомпьютер вычислил эффективные лекарства от COVID-19

Немецкие ученые из университета Майнца с помощью суперкомпьютера MOGON II выявили препараты, которые наиболее эффективно борются с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт университета.

Исследование длилось два месяца, в течение которых компьютер провел свыше 30 миллиардов вычислений. Это позволило определить, что наиболее действенными являются лекарства симепревир, паритапревир, гразопревир и велпатасвир, в составе которых есть компоненты, использующиеся для лечения гепатита С.