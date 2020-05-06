Ученые разработали и презентовали новую разработку — "электронную" кожу. Она способна проводить анализ химического состава человеческого пота на молекулярном уровне. Источником питания "электронной кожи" служат содержащиеся в поте химические вещества.
В настоящее время многие ученые работают над созданием многофункциональной и здоровой искусственной кожи.
В процессе разработки "электронной кожи" ученые использовали способ сбора энергии из человеческого пота, в состав которого входят биотопливные элементы, которые способны преобразовать молочную кислоту в электричество.
Кроме того, в "электронной" коже имеются биосенсоры, они способны контролировать такие показатели, как:
Кроме того, биосенсоры способны считывать метаболическую информацию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из США разработали идентифицирующую предметы перчатку. Изобретенная учеными сенсорная перчатка позволяет роботам с искусственными руками чувствовать предмет, к которому ониприкасаются.
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