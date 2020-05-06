Специалисты разработали "электронную кожу"

Ученые разработали и презентовали новую разработку — "электронную" кожу. Она способна проводить анализ химического состава человеческого пота на молекулярном уровне. Источником питания "электронной кожи" служат содержащиеся в поте химические вещества.

В настоящее время многие ученые работают над созданием многофункциональной и здоровой искусственной кожи.

В процессе разработки "электронной кожи" ученые использовали способ сбора энергии из человеческого пота, в состав которого входят биотопливные элементы, которые способны преобразовать молочную кислоту в электричество.

Кроме того, в "электронной" коже имеются биосенсоры, они способны контролировать такие показатели, как:

температура;

уровень глюкозы.

Кроме того, биосенсоры способны считывать метаболическую информацию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из США разработали идентифицирующую предметы перчатку.﻿ Изобретенная учеными сенсорная перчатка позволяет роботам с искусственными руками чувствовать предмет, к которому ониприкасаются.