Ученые выявили 200 мутаций COVID-19

Американские и британские ученые на основе исследований пришли к выводу, что у коронавируса есть 200 всевозможных мутаций, в числе которых и довольно опасные для человека. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на портал Biorxiv, где опубликованы материалы исследования.

«Обнаруженные повторные мутации могут указывать на то, что SARS-CoV-2 продолжает адаптироваться к новому хозяину-человеку», — говорится в документе.

Специалисты полагают, что мутации связаны с тем, что в организме некоторых зараженных вирус может только усиливаться со временем.