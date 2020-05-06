Американские и британские ученые на основе исследований пришли к выводу, что у коронавируса есть 200 всевозможных мутаций, в числе которых и довольно опасные для человека. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на портал Biorxiv, где опубликованы материалы исследования.
«Обнаруженные повторные мутации могут указывать на то, что SARS-CoV-2 продолжает адаптироваться к новому хозяину-человеку», — говорится в документе.
Специалисты полагают, что мутации связаны с тем, что в организме некоторых зараженных вирус может только усиливаться со временем.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.