Пещерные львы отделились от своих собратьев 500 тыс. лет назад

Ученым удалось определить, когда пещерные львы навсегда отделились от своих собратьев.

Специалисты из разных стран провели анализ ядерных и митохондриальных геномов современных и вымерших подвидов львов. Специалисты изучили, когда жили последние общие предки обладателей данного генетического материала, и вычисляли, происходил ли обмен генами между популяциями львов, обитающих в разных регионах.

"Нужно было понять, когда пещерные львы отделились от предков современных собратьев. В результате выяснилось, что это произошло 500 тысяч лет назад. После этого пещерные львы не скрещивались с современными подвидами", — сообщили ученые.

Результате данного исследования помогут в восстановлении подвидов "северных львов". Ученые считают, что для этого подойдут львы, обитающие в Западной Африке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Армении родились редкие белые львята. Об этом на своей странице в Facebook сообщил хозяин зоопарка, армянский олигарх и политик Гагик Царукян.