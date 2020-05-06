Ученым удалось определить, когда пещерные львы навсегда отделились от своих собратьев.
Специалисты из разных стран провели анализ ядерных и митохондриальных геномов современных и вымерших подвидов львов. Специалисты изучили, когда жили последние общие предки обладателей данного генетического материала, и вычисляли, происходил ли обмен генами между популяциями львов, обитающих в разных регионах.
"Нужно было понять, когда пещерные львы отделились от предков современных собратьев. В результате выяснилось, что это произошло 500 тысяч лет назад. После этого пещерные львы не скрещивались с современными подвидами", — сообщили ученые.
Результате данного исследования помогут в восстановлении подвидов "северных львов". Ученые считают, что для этого подойдут львы, обитающие в Западной Африке.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Армении родились редкие белые львята. Об этом на своей странице в Facebook сообщил хозяин зоопарка, армянский олигарх и политик Гагик Царукян.
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