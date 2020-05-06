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Источник Правда.Ру

Компании Apple и Google не смогут отслеживать местоположение людей

Наука » Технологии

В период карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции специалисты компания Apple и Google разработали приложение, которое помогает людям защитить себя от потенциальной угрозы.

Как это работает?

Пользователи приложения периодически вносят информацию о состоянии своего здоровья. Если человек заболел, то всем его контактам отправляет сообщение о том, что им нужно сдать даст на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции.

Стоит отметить, что программа передает информацию и лицам из списка контактов, а также тем, кто просто контактировал с зараженным человека на улице. Программа в режиме реального времени отслеживает все смартфоны в радиусе действия и запоминает их идентификатор. Таким образом, приложение сможет предупредить всех людей, которые находились рядом с больным, о рисе заражения.

Но после окончания пандемии коронавируса корпорации не уже не смогут следить за людьми, так как для отключения функции нужно просто деактивировать Bluetooth.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что видеоконференции в Google Meet теперь бесплатны для всех пользователей.

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Темы apple google коронавирус отслеживание мобильное приложение
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