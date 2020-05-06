В Краснодарском крае специалисты разработали нанонити, которые можно использовать в процессе изготовления медицинских масок.
Использование нанонитей позволит сделать маски более эффективными во время эпидемии коронавируса. Следовательно, индивидуальные средства защиты помогут предотвратить проникновение коронавируса в органы дыхания.
"Частицы коронавируса по размерам сопоставимы с элементами копоти от керосина. Был проведен эксперимент, в процессе которого удалось проверить всасываемость обычной тканевой маски и маски с нанонитями. В результате выяснилось, что нанонити лучше, чем обычная ткань, способны задерживать частицы, размеры которых идентичны размерам коронавируса", — сообщает один из разработчиков Дмитрий Лопатин.
В настоящее время исследователи проводят переговоры с производителями медицинских масок, чтобы запустить в производство маски с нанонитями.
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