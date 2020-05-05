В западной культуре кофе ассоциируется с творческими профессиями, поэтому этот напиток часто является спутником писателей. Но ученые из США провели исследование и пришли к выводу, что в то время как кофе улучшает способность решать задачи, требующие повышенного внимания, он не оказывает влияние на креативность.
Ученые оценили влияние употребления кофе на конвергентное и дивергентное мышление. Конвергентное мышление связано с поиском конкретного решения проблемы, исходя из уже полученных знаний. Дивергентное мышление предполагает творческий подход к решению задачи и генерирование новых идей.
В эксперименте приняли участие 80 человек. Всем им давали или 200 мг кофеина (равносильно одной чашке кофе), или плацебо.
В результате выяснилось, что кофе улучшает только конвергентное мышление и никак не влияет на дивергентное.
"Кофе никак не влияет на рабочую память, но после его употребления у добровольцев улучшилось настроение", — сообщили ученые.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые создали кофе, при производстве которого не используются кофейные зерна.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.