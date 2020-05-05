Исследование: кофе не влияет на креативность

В западной культуре кофе ассоциируется с творческими профессиями, поэтому этот напиток часто является спутником писателей. Но ученые из США провели исследование и пришли к выводу, что в то время как кофе улучшает способность решать задачи, требующие повышенного внимания, он не оказывает влияние на креативность.

Ученые оценили влияние употребления кофе на конвергентное и дивергентное мышление. Конвергентное мышление связано с поиском конкретного решения проблемы, исходя из уже полученных знаний. Дивергентное мышление предполагает творческий подход к решению задачи и генерирование новых идей.

В эксперименте приняли участие 80 человек. Всем им давали или 200 мг кофеина (равносильно одной чашке кофе), или плацебо.

В результате выяснилось, что кофе улучшает только конвергентное мышление и никак не влияет на дивергентное.

"Кофе никак не влияет на рабочую память, но после его употребления у добровольцев улучшилось настроение", — сообщили ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые создали кофе, при производстве которого не используются кофейные зерна.