Демографы прогнозируют сокращение численности населения Земли

Несмотря на то, что в последние годы часто можно услышать о проблеме глобального перенаселения, в настоящее время ученые выдвинули теорию о том, что в некоторых регионах численность населения будет стремительно сокращаться до конца XXI века.

Согласно прогнозам ООН, к 2100 году население Земли должно увеличиться с 7 до 11 млрд человек, а потом оно будет сокращаться.

Но сейчас многие демографы считают, что пик будет достигнут намного раньше — между 2040 и 2060 годами, когда численность населения будет составлять 9 миллиардов.

Страны, в которых сокращается численность населения:

Япония;

Италия;

США;

страны Восточной Европы.

Высокий уровень рождаемости пока сохранится в странах Африки, южнее Сахары и в некоторых районах Ближнего Востока. Но когда там женщины получат доступ к образованию, ситуация будет меняться, уровень рождаемости будет взят под контроль. В будущем такая же тенденция будет прослеживаться и в африканских странах. Там бум рождаемости закончится раньше, чем считают в ООН.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ООН заявили об угрожающем влиянии людей на экологию планеты.