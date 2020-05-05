Есть мнение, что когда коронавирусом переболеют 60% населения, выработается коллективный иммунитет. Данное утверждение прокомментировал доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук, вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе Виктор Абрамович Зуев.

"В общем, да. То, о чем вы сейчас говорите, это так называемая иммунная прослойка. Эпидемия развивается тогда, когда есть инфекционный агент и чувствительный к нему контингент людей.

Кроме того, должна быть вакцина, которая, конечно, будет способствовать тому, чтобы эта пандемия закончилась. Это совершенно очевидно.

Паника вокруг вакцинации

Мне дико слышать о том, что у людей вакцинация вызывает панику. Мне 90 лет. Раньше вакцинация была такой же обычной необходимой процедурой, как посещение школы или умывание по утрам.

Когда сейчас вакцинация стала процедурой по желанию, то, конечно, появились люди, которые выступают против. Но это неправильно, потому что против вирусного заболевания не придумано более эффективного средства, чем вирусная вакцина.

Людям удалось ликвидировать натуральную оспу.

Уже 40 лет прошло. А почему ликвидировали? Потому что была эффективная вакцина. Но не только поэтому, конечно. Но вакцина — это одно из условий для того, чтобы справиться с эпидемией", — заключил эксперт.