Американские ученые провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что большое количество жиров в рационе приводит к подавлению активности мозга. Данный вывод прокомментировала консультант по питанию и пищевому поведению, нутрициолог Юлия Валентиновна Лодыгина.

"Когда мы говорим о жирах, нельзя сказать, что жирная пища вредная. Почему? Потому что существует огромное количество жиров. В некоторых продуктах (салаты с майонезом, жирные продукты) действительно содержится больше количество транжиров заменено различными вредными растительными жирами, переработанными множество раз, прошедшими термическую и химическую обработку. Такой рацион переработанных продуктов действительно будет вреден не только для активности мозга, а для всех процессов в организме.

Здесь на самом деле нужно докопаться просто до того, что конкретно имеется в виду. Переработанные продукты действительно нельзя есть. Но почему не есть оливковое масло? Почему не есть правильно выращенную птицу или мясо? Мы говорим о здоровом питании, о качественных и полезных макроэлементах, которыми в данном случае являются жиры", — заключил эксперт.