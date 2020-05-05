Специалисты синтезировали антитело, нейтрализующее коронавирус

Европейские ученые заявили об открытии антитела, которое способно нейтрализовать коронавирус.

"Данное антитело, в одиночку или в комбинации, может защитить или вылечить от коронавирусной инфекции, а также, возможно, и от других заболеваний", — говорится в исследовании.

По словам одного из авторов исследования, данное антитело "полностью человеческое", поэтому оно может быстро развиваться и снижается риск возникновения побочных эффектов, связанных с иммунитетом.

Специалисты утверждают, что под названием 47D11, нейтрализует вирус и связанные с ним заболевания через механизм, который ранее не был известен.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 673 078 случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 253 386 человек, 1 211 210 человек вылечились.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые протестировали вакцину против коронавируса на мышах. Результаты испытаний были опубликовали специалистами Питтсбургского университета.