Мессенджер WhatsApp может лишить денег пользователей Android

Одна функция WhatsApp может оставить без денег пользователей Android. Речь идет о средствах, которые находятся на банковских счетах.

Как этого избежать?

Известно, что любое ПО могут взломать хакеры и кибермошенники. Данный вопрос особенно актуален для мобильных банков.

Эксперты Positive Technologies изучили принцип работы банковских мобильных приложений и пришли к выводу, что каждое второе приложение можно взломать, так как оно не соответствует необходимому уровню защиты.

Обычно денежные средства крадет вредоносный софт, поэтому важно защитить свой смартфон от него.

Специалисты рекомендуют особенно тщательно контролировать работу WhatsApp, так как этот мессенджер может загрузить вирус без участия пользователя. Нельзя скачивать сомнительные файлы и ограничить опцию автоматической загрузки документов.

Для этого нужно зайти в "Настройки", потом в "Данные и хранилище", а после в "Автозагрузку медиа". Последнюю опцию рекомендуется отключить.

Кроме того, специалисты не советуют пользоваться банковским приложением при подключении к Wi-Fi в общественных местах и хранить деньги в разных банках.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разработчики WhatsApp добавили в мессенджер новую функцию.