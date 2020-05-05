Администрация социальной сети Instagram ограничила просмотр публикаций с хештегом "море" в знак бережного отношения к своим пользователям.
"Мы скрыли публикации с хештегом #море, чтобы защитить сообщество от контента, призывающего к поведению, которое может привести к причинению вреда или даже смерти", — сообщили в администрации соцсети.
Примечательно, что англоязычная версия этого хештега "sea" остается доступной.
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