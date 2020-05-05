В Instagram ограничили просмотр публикаций с хештегом "море"

Администрация социальной сети Instagram ограничила просмотр публикаций с хештегом "море" в знак бережного отношения к своим пользователям.

"Мы скрыли публикации с хештегом #море, чтобы защитить сообщество от контента, призывающего к поведению, которое может привести к причинению вреда или даже смерти", — сообщили в администрации соцсети.

Примечательно, что англоязычная версия этого хештега "sea" остается доступной.