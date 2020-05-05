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Источник Правда.Ру

Поможет ли искусственный интеллект раньше диагностировать глаукому?

Наука » Технологии

Разработан тест под названием DARC, который позволит раньше, чем стандартные методы, выявлять глаукому. Технология создана на основе алгоритма искусственного интеллекта и способна ускорить клинические исследования, благодаря чему диагностика может стать более эффективной.

О перспективах данной разработки рассказал врач-офтальмолог, окулист Вячеслав Владимирович Куренков.

"Флуоресцентная ангиография действительно помогает выявить помимо сосудистого русла еще и другие клетки, в том числе, ткани зрительного нерва, которые были подвергнуты тем или иным гипоксическим процессам из-за глаукомы или других каких-то причин.

Но это инвазивный метод. Данный метод мы используем только в тех случаях, когда нам нужно именно посмотреть на примере сосудистого русла.

Уже в течение многих лет используются другие методы, которые позволяют ничего не вводить в кровеносное русло, а посмотреть ту же ангиографию, только с помощью аппарата. Кроме того, это называется ОКТ (или ОСТ) — оптический когерентный томограф, который позволяет посмотреть, какое количество клеток погибло, какое жизнеспособно, в том числе зрительного нерва, посмотреть сетчатку, оценить нервные волокна и так далее.

Все это делается без флуоресцеина. 

Мы не подвергаем пациента опасности, вводя это вещество.

Дело в том, что метод флуоресцентной ангиографии проводится с анестезиологом и требует контроля всех функций, потому что может быть различная реакция, в том числе анафилактический шок на данный препарат, что не очень желательно во врачебной практике, на диагностическом приеме в частности.

Поэтому есть и другие методы, которые позволяют это диагностировать, не применяя никаких дополнительных препаратов.

Что касается искусственного интеллекта в офтальмологии, то мы этим занимаемся как разработчики в течение 4 или 5 лет. Данный метод не позволяет выявлять глаукому раньше. Просто охват пациентов будет сравнительно с настоящим моментом больше, так как мы разрабатываем ту систему искусственного интеллекта, которая читает состояние глазного дна, в том числе изменения, которые характерны при глаукоме", — заключил эксперт.

 

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Темы глаукома офтальмология методы диагностики вячеслав владимирович куренков
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