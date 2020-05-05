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Антивирусный подход Лукашенко
Источник Правда.Ру

Эксперт рассказал, что могло стать источником пандемии COVID-19

Наука

После начала пандемии коронавируса было озвучено несколько версий по поводу того, что стало источником пандемии. Данный вопрос прокомментировал руководитель департамента международных отношений ВШЭ Александр Владимирович Лукин.

"Насколько я знаю, сейчас специалисты сошлись на том, что этот вирус является не искусственным, а естественным. Иными словами, он не был создан в какой-то лаборатории специально.

Что касается того, откуда он пришел, то это установить пока никто точно не может. Есть разные версии на счет того, что кто-то заразился в китайской лаборатории. Китайские специалисты это отрицают.

Также есть версия, что первый случай заражения был на рынке. Ясно, что этот вирус перешел от летучей мыши. Но каким образом это произошло? Это связано с тем, что проводились исследования, в том числе в этой китайской лаборатории подобных вирусов. Но точно сказать, где это произошло — на рынке или, предположим, кто-то заразился в лаборатории, никто этого пока точно не доказал.

Тот факт, что первые случаи заражения были выявлены в Китае, и эпидемия пошла из Китая, используется в политической борьбе американцами, которые часто делают всякие бездоказательные заявления. США ссылаются на утечки из каких-то спецслужб, но эти утечки уже много раз были. Например, во время иракской войны. Потом оказалось, что это все вранье. Поэтому пока кто-нибудь не проведет серьезное расследование, тут сложно будет делать однозначные выводы", — заключил эксперт.

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Темы covid-19 пандемия коронавирус
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