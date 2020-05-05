Биологи объяснили, почему у животных зрачки разной формы

Известно, глаза животных отличаются от глаз человека. Ученые утверждают, что благодаря особенностями своих глаз животные наделены различными сверхспособностями.

Горизонтальные зрачки

Так, у коз, овец и лошадей продолговатые горизонтальные зрачки.

Это заметно расширяет способности этих животных, так как вращение горизонтальных зрачков увеличивает угол обзора некоторых парнокопытных до 350 градусов. Это позволят козам, например, получить целостное представление о мире вокруг, и при этом есть траву.

Вертикальные зрачки

Вертикальные зрачки чаще всего встречаются у хищников - кошек, лис, крокодилов. Это связано с тем, что они охотятся по ночам, прижимаясь при этом к земле. Зрачки такой формы позволяют глазу уловить больше света при плохом освещении.

Зрачки формы полумесяца

Зрачки такой формы можно увидеть у скатов, камбал и некоторых видов сомов. По словам ученых, такая форма зрачков помогает уменьшить оптические искажения, которые возникают в воде. Также особая форма зрачков повышает контрастность изображения и увеличивает угол зрения.