Известно, глаза животных отличаются от глаз человека. Ученые утверждают, что благодаря особенностями своих глаз животные наделены различными сверхспособностями.
Так, у коз, овец и лошадей продолговатые горизонтальные зрачки.
Это заметно расширяет способности этих животных, так как вращение горизонтальных зрачков увеличивает угол обзора некоторых парнокопытных до 350 градусов. Это позволят козам, например, получить целостное представление о мире вокруг, и при этом есть траву.
Вертикальные зрачки чаще всего встречаются у хищников - кошек, лис, крокодилов. Это связано с тем, что они охотятся по ночам, прижимаясь при этом к земле. Зрачки такой формы позволяют глазу уловить больше света при плохом освещении.
Зрачки такой формы можно увидеть у скатов, камбал и некоторых видов сомов. По словам ученых, такая форма зрачков помогает уменьшить оптические искажения, которые возникают в воде. Также особая форма зрачков повышает контрастность изображения и увеличивает угол зрения.
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