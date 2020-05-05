Международная группа ученых изучила эволюцию бактерии Campylobacter jejuni. Эти бактерии переносит скот, поэтому из-за нее во многих благополучных странах распространен гастроэнтерит.
Специалисты изучили генетическую эволюцию данной бактерии и пришли к выводу, что штаммы бактерий, специфичные для крупного рогатого скота, возникли одновременно с резким ростом численности этих животных в XX веке.
"Изменения в питании, анатомии и физиологии крупного рогатого скота стали причиной переноса генов между общими и специфическими для крупного рогатого скота штаммами со значительным увеличением и уменьшением количества генов", — сообщили ученые.
В результате бактерии преодолели межвидовой барьер, что стало причиной заражения людей.
С учетом того, что животные перемещаются по всем странам мира, интенсивные методы ведения сельского хозяйства создали комфортную среду для распространения бактерий через торговые сети.
"Это заставит людей осознать необходимость ответственного отношения к способам ведения сельского хозяйства, чтобы уменьшить риск появления патогенов в будущем", — заявили ученые.
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