Интенсивное сельское хозяйство повышает риск возникновения эпидемий

Международная группа ученых изучила эволюцию бактерии Campylobacter jejuni. Эти бактерии переносит скот, поэтому из-за нее во многих благополучных странах распространен гастроэнтерит.

Специалисты изучили генетическую эволюцию данной бактерии и пришли к выводу, что штаммы бактерий, специфичные для крупного рогатого скота, возникли одновременно с резким ростом численности этих животных в XX веке.

"Изменения в питании, анатомии и физиологии крупного рогатого скота стали причиной переноса генов между общими и специфическими для крупного рогатого скота штаммами со значительным увеличением и уменьшением количества генов", — сообщили ученые.

В результате бактерии преодолели межвидовой барьер, что стало причиной заражения людей.

С учетом того, что животные перемещаются по всем странам мира, интенсивные методы ведения сельского хозяйства создали комфортную среду для распространения бактерий через торговые сети.

"Это заставит людей осознать необходимость ответственного отношения к способам ведения сельского хозяйства, чтобы уменьшить риск появления патогенов в будущем", — заявили ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что борьба с коронавирусом может привести к новым эпидемиям.