Ученые доказали, что употребление малины очень эффективно при онкологических заболеваниях крови. Американские эксперты планируют на основе малины создать лекарственный препарат.
В этой ягоде содержится натуральный краситель антоциан, который придает ей насыщенный розовый цвет. Антоциан обладает антиоксидантными свойствами, кроме того, он способен противостоять онкологическим заболеваниям крови, таки как лейкоз, лейкемия.
"Антоциан убивает злокачественные клетки, при этом не воздействуя на здоровые клетки", — сообщили ученые.
Специалисты планируют разработать лекарственный препарат, который не будет оказывать негативное воздействие на организм. Онкологические заболевания в современном мире лечат только с помощью облучения или химиотерапии. Но данные методы воздействуют не только на злокачественные, но и на здоровые клетки человека.
Ранее онколог назвала продукты, которые нужно исключить из своего рациона.
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