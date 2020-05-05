Создано новое эффективное средство от комаров

Ученые из США смогли найти новое средство от комаров, основываясь на результатах исследований. Энтомологи обратили внимание на то, что жертвами комаров становятся далеко не все люди, поэтому они решили изучить данный вопрос.

Кем больше всего интересуются комары?

Ученые выяснили, что комары интересуются особым ферментом, который выделяет кожа человека. У некоторых людей он выделяется в большом количестве, из-за этого у комаров блокируется обоняние, поэтому такой человек для них является невидимым.

Ученые разработали инновационные и эффективные репелленты. Они отпугивают насекомых. Для человека репелленты абсолютно безвредны.

Генетики из Гарвардского университета смогли определить механизм, по которому комары выбирают себе жертву среди людей. Оказалось, что человеческое тело издает тепло, которое фиксируют комары и анализируют уровень углекислого газа. Кровососущих интересуют организмы, в которых наблюдается избыток углекислого газа.