Депутат Госдумы сообщил об опасности вышек 5G для россиян

Вышки связи 5G представляют угрозу для населения России и в случае войны могут быть использованы в качестве оружия против россиян.

Такое мнение высказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор Национального освободительного движения Евгений Фёдоров.