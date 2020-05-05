Вышки связи 5G представляют угрозу для населения России и в случае войны могут быть использованы в качестве оружия против россиян.
Такое мнение высказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор Национального освободительного движения Евгений Фёдоров.
"Надо волноваться. Но нужно так выстроить систему, чтобы эти вышки 5G не приносили вреда здоровью", — пояснил парламентарий.
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