Жители Австралии оставили белых акул без пищи

Популяция белой акулы у берегов ЮАР, достигавшая 300-500 особей, стремительно сокращается.

В чем причина?

Исследователи подводного мира считают, что белых акул прогнали косатки.

Но основной причиной является рыболовецкий промысел.

По мнению ученых, в депопуляции акул виновата рыболовецкая компания Demersal Shark Longline, которая занимается промыслом куньих и суповых акул, которыми в основном питаются белые акулы.

Сами же жители Австралии даже не знают о том, что они едят пищу южноафриканских белых акул.

"Если этот промысел не запретить, то через 10 лет уникальное биоразнообразие у берегов Южно-Африканской Республики будет полностью уничтожено", — сообщили ученые.

Вылов белой акулы по закону запрещен в ЮАР с 1991 года. В мире насчитывается около 3500 особей белых акул. Эти животные находятся на грани исчезновения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что акулы способны обучаться друг у друга. Новые исследования показывают, что они способны создавать и поддерживать социальные сети.