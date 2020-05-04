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Источник Правда.Ру

Создано приложение для перемещения реальных объектов в Photoshop

Наука » Технологии

За последние годы компьютерное зрение и технология дополненной реальности достигли огромных успехов. Один из самых ярких примеров — способность сервиса Google Lens распознавать текст в реальной жизни и копировать его на смартфон.

Программист Сирил Диань разработал приложение, которое может делать то же самое, но только с реальными объектами. То есть теперь с помощью смартфона любой объект можно будет скопировать на компьютер.

AR Cut & Paste

С помощью программы AR Cut & Paste можно "вырезать" реальные объекты из фона, копировать на компьютер и вставлять готовые снимки в Photoshop. Это делается с помощью машинного обучения, компьютерного зрения и дополненной реальности, что делает процесс более легким.

"Для того чтобы вырезать объект, нужно всего 2,5 секунды, а на вставку потребуется около 4 секунд", — рассказал разработчик.

В ближайшее время Сирил Диань планирует сократить этот процесс по времени.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что смартфоны Apple смогут распознавать лица в масках.

Темы фотошоп мобильное приложение иранская ядерная программа
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Создано приложение для перемещения реальных объектов в Photoshop
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