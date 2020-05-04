Эксперт рассказал о перспективах развития агротуризма в России

Аналитики Центра отраслевой специализации Россельхозбанка провели исследование, в результате которого выяснилось, что летом этого года, если будут сняты все внутренние ограничения на передвижение, показатели внутреннего туризма могут стать рекордными, особенно прогнозируется популярность агротуризма.

О том, в каких российских регионах может быть развит агротуризм, рассказал вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Александрович Барзыкин.

"На самом деле неперспективных регионов у нас в этом плане практически нет — они все перспективные, начиная от средней полосы. В первую очередь это, конечно же, Юг России: Краснодарский край, Республика Крым, Ростовская область. Конечно, перспективны в этом отношении Сибирь, Дальний Восток. На Дальний Восток из Японии даже приезжают, но, правда, это пока небольшие группы туристов. Им интересно побывать в российской глубинке и заняться сельским хозяйством.

Но есть и ряд проблем