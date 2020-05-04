Аналитики Центра отраслевой специализации Россельхозбанка провели исследование, в результате которого выяснилось, что летом этого года, если будут сняты все внутренние ограничения на передвижение, показатели внутреннего туризма могут стать рекордными, особенно прогнозируется популярность агротуризма.
О том, в каких российских регионах может быть развит агротуризм, рассказал вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Александрович Барзыкин.
"На самом деле неперспективных регионов у нас в этом плане практически нет — они все перспективные, начиная от средней полосы. В первую очередь это, конечно же, Юг России: Краснодарский край, Республика Крым, Ростовская область.
Конечно, перспективны в этом отношении Сибирь, Дальний Восток. На Дальний Восток из Японии даже приезжают, но, правда, это пока небольшие группы туристов. Им интересно побывать в российской глубинке и заняться сельским хозяйством.
Потребность в развитии данного направления туризма будет возрастать, но все равно туристов пока будет немного. Это связано с тем, что в регионах не хватает инфраструктуры, нет механизмов поддержки работников той же сельской сферы, которые также хотят заниматься и приемом туристов.
Мы значительно отстаем в законодательном обеспечении этих видов туризма даже по сравнению с нашими соседями, той же Белоруссией, где существует система грантов, льгот для сельских домов, для тех, кто занимается этим видом туризма. Поэтому для развития этого направления, очень перспективного для России, причем не только для внутреннего, но и для въездного туризма, нужно приложить очень много усилий: в организационном, экономическом и законодательном планах", — заключил эксперт.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.