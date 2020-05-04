Тайским рыбакам удалось снять на видео редких розовых дельфинов, которых они встретили в Сиамском заливе. О том, в чем особенности розовых дельфинов, рассказал кандидат биологических наук Иван Игоревич Затевахин:

"Это отдельный вид дельфинов, так называемые китайские речные дельфины, или розовые дельфины. Они не совсем речные.

Их осталось очень мало, всего около нескольких тысяч. В Таиланде есть совсем маленькая популяция — их там где-то 200-300 особей. Они живут на мелководье в Юго-Восточной Азии.

Интересно, что они рождаются черненькими, как у нас белухи, потом они становятся крапчато-серыми, а затем - белыми, в воде у них может быть розоватый оттенок. К нашим белухам они никакого отношения не имеют. Это разные семейства. Совсем разные дельфины, китообразные имеют схожие возрастные тенденции в окраске", — сообщил Затевахин.﻿