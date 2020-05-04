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Источник Правда.Ру

Песков: тема лесных пожаров обострилась и требует внимания Путина

Наука » Экология

Тема лесных пожаров в российских регионах очень важна и требует личного вмешательства президента страны Владимира Путина.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Взаимоотношения федерального центра, различных ведомств, регионального руководства, межбюджетные отношения в такой острой области, как борьба с природными пожарами, тем более, что эта область с годами в силу изменений, которые происходят с климатом, становятся все актуальнее и актуальнее", — пояснил представитель Кремля.

"Все эти темы без участия главы государства очень сложно решать. И для ускорения процесса необходимо вмешательство президента. Этими вопросами Путин занимается из года в год, и, уверен, будет заниматься и дальше", — добавил Песков.

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