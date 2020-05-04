С помощью нового теста можно на 18 месяцев раньше обнаружить прогрессирование глаукомы, чем с помощью того метода, который используют сегодня в медицине. Технология создана на основе алгоритма искусственного интеллекта и способна ускорить клинические исследования, благодаря чему диагностика может стать более эффективной.
Тест под названием DARC предполагает, что пациенту через вену вводят флуоресцентный краситель, который прикрепляется к клеткам сетчатки и освещает погибающие клетки.
"Эти клетки при осмотре имеют ярко-белый цвет. Чем больше в поле зрения выявлено таких клеток, тем выше показатель теста", — сообщили специалисты.
В процессе второй фазы клинических испытаний на основе нового теста ученые смогли точно предсказать прогрессирование глаукомы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Челябинске разработают нейронную сеть для офтальмологов. Данный проект стал участником всероссийского конкурса технологических стартапов "Криптонит Startup Challenge".
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