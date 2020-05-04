Ученые из ОАЭ совместно с коллегами из Австралии объединили результаты нескольких десятков исследований, проведенных за последние 15 лет в разных странах мира, и составили список бактерий, которые обитают на смартфонах.
Оказалось, что смартфоны являются "отелем" и "столовой" для большого количества болезнетворных микробов.
Так, на поверхности смартфонов ученые обнаружили:
"В результате исследования выяснилось, что поверхность смартфона просто кишит различными возбудителями разных инфекций", — сообщили авторы проекта.
Это связано с тем, что смартфоны очень теплые, на них всегда есть органика, которая появляется в результате контакта с кожей, также на поверхности гаджета часто бывают капли пота.
Не многие пользователи считают, что смартфон нужно регулярно стерилизовать.
Ранее заместитель представителя комитета Государственной думы Российской Федерации по науке и образованию Геннадий Онищенко рассказал о влиянии смартфонов на развитие рака.
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