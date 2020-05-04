В ОАЭ составили перечень микробов, которые обитают на смартфонах

Ученые из ОАЭ совместно с коллегами из Австралии объединили результаты нескольких десятков исследований, проведенных за последние 15 лет в разных странах мира, и составили список бактерий, которые обитают на смартфонах.

Оказалось, что смартфоны являются "отелем" и "столовой" для большого количества болезнетворных микробов.

Так, на поверхности смартфонов ученые обнаружили:

золотистый стафилококк;

кишечную палочку;

грибки Candida и др.

"В результате исследования выяснилось, что поверхность смартфона просто кишит различными возбудителями разных инфекций", — сообщили авторы проекта.

Почему так происходит?

Это связано с тем, что смартфоны очень теплые, на них всегда есть органика, которая появляется в результате контакта с кожей, также на поверхности гаджета часто бывают капли пота.

Не многие пользователи считают, что смартфон нужно регулярно стерилизовать.

Ранее заместитель представителя комитета Государственной думы Российской Федерации по науке и образованию Геннадий Онищенко рассказал о влиянии смартфонов на развитие рака.