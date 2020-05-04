Специалисты NASA показали масштабы таяния ледников в Антарктиде

Космическое агентство NASA США опубликовало видео, в котором показаны масштабы таяния ледников в Антарктиде. В видео отражены результаты исследования, которое проводилось в течение 16 лет с применением орбитальных лазеров.

Специалисты NASA изучили большое количество данных, которые были собран спутниками IceSat и IceSat-2 за годы работы. Спутники, оборудованные лазерными высотомерами, сканируют нашу планету специальными короткими импульсами и составляют карты высот.

"В западной части Антарктиды наблюдается самое масштабное разрушение льдов. Здесь из-за потери льда уровень Мирового океана повысился на 14 миллиметров", — сообщили специалисты NASA.

На основании анализа состояния ледников ученые заявляют о том, что в Антарктиде прямо сейчас наблюдается настоящая климатическая катастрофа, которая может изменить облик Земли. Такого рода процессы регистрируются в Гренландии и Арктике, что в еще большей степени ухудшает ситуацию с таянием ледников и повышением уровня океана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи из США обнаружили в Антарктиде мидий.