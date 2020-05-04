Исследование: бактерии кишечника влияют на память

Международная группа ученых в процессе эксперимента пришла к выводу, что кишечные бактерии способны оказывать влияние на эффективную работу памяти — они могут улучшить память человека.

Научная работа была опубликована в журнале New Atlas. В ходе опытов с лабораторными мышами выяснилось, что у особей с хорошей памятью более высокий уровень бактерий Lactobacillus.

Ученые разделили грызунов на две группы. Мышам из первой группы ввели бактерии L.reuteri, а мышам из второй группы ввели другой вид бактерий.

"В результате выяснилось, что первая группа намного лучше справилась с тестом на память. Затем нужно было провести тестирование на людях и убедиться в том, что в организме будет работать та же схема. В результате удалось доказать, что у самих бактерий Lactobacillus есть память, они способны задерживать информацию о влиянии света на несколько часов", — сообщили ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кишечные бактерии помогают лечить рак.