Помпео: COVID-19 произошел из лаборатории в Ухане

Власти США считают, что коронавирус COVID-19 начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань.

"У США имеются серьезные доказательства того, вирус был разработан в лаборатории в Ухани", — заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Он отметил, что многие ученые заявляют о том, что коронавирус COVID-19 был создан искусственно, но есть также и сторонники того, что он имеет природное происхождение. Помпео не дал комментарий на вопрос о том, распространял ли Китай вирус специально, или произошла случайная утечка из лаборатории. Он заявил, что власти США и специалисты ВОЗ хотят получить доступ к расследованию, которое проводится в Китае, а также к данным лабораторий в Ухане. Но пока власти КНР пресекают эти попытки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кошки могут заразиться коронавирусом. 15% кошек Ухани оказались носителями COVID-19. Об этом сообщают учёные Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета.