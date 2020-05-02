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Источник Правда.Ру

Назван способ полностью удалить все данные о себе из Сети

Наука » Технологии

Чтобы удалить персональные данные из интернета необходимо обратиться в техническую поддержку ресурсов, где эти данные находятся. Это порекомендовал генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

По его словам, это право владельцу персональных данных гарантируют законы РФ РФ "О персональных данных" и "Об информации".

Каждый пользователь имеет право обратиться к компании с требованием прекратить обработку его персональных данных. Примечательно, что организация может удалить информацию не сразу, а после истечения определенного срока. Также компания может не удалять данные, а лишь изъять их из публичного доступа.

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В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

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