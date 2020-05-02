Назван способ полностью удалить все данные о себе из Сети

Чтобы удалить персональные данные из интернета необходимо обратиться в техническую поддержку ресурсов, где эти данные находятся. Это порекомендовал генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

По его словам, это право владельцу персональных данных гарантируют законы РФ РФ "О персональных данных" и "Об информации".

Каждый пользователь имеет право обратиться к компании с требованием прекратить обработку его персональных данных. Примечательно, что организация может удалить информацию не сразу, а после истечения определенного срока. Также компания может не удалять данные, а лишь изъять их из публичного доступа.