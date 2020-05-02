Компания Apple планирует усовершенствовать систему распознавания лица Face ID в своих смартфонах. Технологию хотят адаптировать под сложную эпидемиологическую ситуацию, чтобы определять наличие медицинской маски на лицах пользователей.
Многие пользователи iPhone столкнулись с реальной проблемой. Их телефоны перестали их узнавать с надетой медицинской маской из-за того, что большая часть лица остается закрытой. В ближайшее время компания планирует устранить эту недоработку.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.