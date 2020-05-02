Медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты, которые использовали зараженные коронавирусом, представляют опасность для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора.

Такое мнение высказал исполнительный директор общественной организации "Зелёный патруль" Андрей Нагибин.

"Маски, резиновые перчатки, ушные палочки и даже фольга от таблеток и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать. Распад инфекции в домашних условиях происходит до семи дней, а на улице это происходит за 24 часа", — пояснил эколог.