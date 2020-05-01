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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Биологи нашли животных, которым нужно дышать углекислым газом

Наука

Ученые уже давно интересуются голыми землекопами. Уникальность этих животных в том, что продолжительность жизни у этих маленьких зверьков в несколько раз меньше, чем у других млекопитающих такого же размера. Кроме того, у голых землекопов не бывает онкологических заболеваний.

Биологи из США провели исследование, в ходе которого выяснилось, что голые землекопы в ходе процесса эволюции приспособились к жизни глубоко под землей.

Все дело в гене КСС2

Это связано с тем, что в головном мозге голых землекопов поврежден ген КСС2. Именно он отвечает за подавление мозговой активности.

Голые землекопы на генетическом уровне предрасположены к припадкам.

С данным заболеванием зверькам помогает справляться углекислый газ, который тормозит процессы в мозге. В связи с этим голым землекопам очень комфортно жить в норах под землей среди большого количества своих сородичей. Здесь они накапливают большой объем углекислого газа, с помощью которого они могут нормально функционировать и не страдать припадками.

Биологи выяснили, что голые землекопы способны прожить без кислорода более 20 минут.

Темы углекислый газ голые землекопы необычные животные
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Биологи нашли животных, которым нужно дышать углекислым газом
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