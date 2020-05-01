Российские специалисты работают над созданием мобильного приложения В "Гусеница", с помощью которого пешеходы смогут продлевать зеленый сигнал светофора. О создании нового приложения сообщило НП "ГЛОНАСС".
"У россиян фактически появится возможность управлять светофором. Данная технология, в основе которой использование смартфона со специальным приложением, поможет упростить жизнь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями", - сообщил официальный представитель компании Ярослав Федосеев.
Технология может быть очень полезна. Например, школьники не хватает времени, чтобы перейти дорогу на зеленый сигнал светофора. Тогда взрослый, сопровождающий детей, сможет подключиться к светофору с помощью своего смартфона, и зеленый сигнал продолжит гореть.
Разработчики также предусмотрели и специальные меры, которые позволят защитить приложение от хулиганов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Великобритании создадут мобильное приложение для борьбы с COVID-19.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.