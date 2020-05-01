Россиянам разрешат управлять светофорами со смартфона

Российские специалисты работают над созданием мобильного приложения В "Гусеница", с помощью которого пешеходы смогут продлевать зеленый сигнал светофора. О создании нового приложения сообщило НП "ГЛОНАСС".

"У россиян фактически появится возможность управлять светофором. Данная технология, в основе которой использование смартфона со специальным приложением, поможет упростить жизнь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями", - сообщил официальный представитель компании Ярослав Федосеев.

Польза приложения "Гусеница"

Технология может быть очень полезна. Например, школьники не хватает времени, чтобы перейти дорогу на зеленый сигнал светофора. Тогда взрослый, сопровождающий детей, сможет подключиться к светофору с помощью своего смартфона, и зеленый сигнал продолжит гореть.

Разработчики также предусмотрели и специальные меры, которые позволят защитить приложение от хулиганов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Великобритании создадут мобильное приложение для борьбы с COVID-19.