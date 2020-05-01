Растения улучшают эмоциональный фон человека

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 104 человека, и выяснили, что у 40% из них улучшается настроение в присутствии комнатных растений. Участники исследования обратили внимание, что комнатные цветы способствуют расслаблению и вызывают положительные эмоции. Также интерьерные растения способны улучшить микроклимат в рабочих пространствах.

"Когда в офисе есть декоративные растения, то это позволяет оживить рабочее пространство и создать более приятную атмосферу, что положительно отражается на сотрудниках. Люди становятся более мотивированными способны лучше справляться со стрессом", — сообщили ученые.

Стоит отметить, что вернуть людям спокойствие помогают даже изображения растений. Однако живые растения лучше справляются с нормализацией эмоционального состояния человека. Чтобы ощутить положительный эффект достаточно даже небольшого количества интерьерных растений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские специалисты создали первые светящиеся в темноте растения.