В Москве улучшилось качество атмосферного воздуха

Экологи утверждают, что в Москве улучшилось качество воздуха.

"Чистота атмосферного воздуха отмечена по всем параметрам", — сообщается на сайте мэрии Москвы.

Качество воздуха улучшила самоизоляция

Эксперты считают, что к очищению воздуха привели самоизоляция и приостановка работы ряда предприятий. Но главный фактор загрязнения атмосферного воздуха — это автомобили.

В связи с введением пропускного режима на московских трассах резко уменьшилось количество машин.

Специалисты проводили исследования в период с 30 марта по 30 апреля.

В результате выяснилось, что качество воздуха улучшилось по всем показателям. В воздухе снизилось содержание оксида углерода (в 1,6 раза), диоксида азота (в 1,9 раза), оксида азота (в 2,5 раза), диоксида сыры (в 1,5 раза).

Специалисты отметили, что качество воздуха улучшилось и в Троицком и Новомосковском округах Москвы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус помог улучшить экологическую обстановку в мире.