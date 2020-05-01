Экологи утверждают, что в Москве улучшилось качество воздуха.
"Чистота атмосферного воздуха отмечена по всем параметрам", — сообщается на сайте мэрии Москвы.
Эксперты считают, что к очищению воздуха привели самоизоляция и приостановка работы ряда предприятий. Но главный фактор загрязнения атмосферного воздуха — это автомобили.
В связи с введением пропускного режима на московских трассах резко уменьшилось количество машин.
Специалисты проводили исследования в период с 30 марта по 30 апреля.
В результате выяснилось, что качество воздуха улучшилось по всем показателям. В воздухе снизилось содержание оксида углерода (в 1,6 раза), диоксида азота (в 1,9 раза), оксида азота (в 2,5 раза), диоксида сыры (в 1,5 раза).
Специалисты отметили, что качество воздуха улучшилось и в Троицком и Новомосковском округах Москвы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус помог улучшить экологическую обстановку в мире.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.