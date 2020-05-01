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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Эксперты рассказали о многоразовом защитном средстве от COVID-19

Наука » Технологии

Новое средство для защиты от коронавируса представляет собой прозрачную пластиковую маску для лица. Многие медработники ее уже используют. Данная альтернатива обычным маска становится все более популярной.

Преимущества пластиковой маски

  • многократное применение;
  • легкий уход (нужно просто очистить маску мыльной водой или антисептиком);
  • удобство;

Кроме того, пластиковые маски не дают человеку дотрагиваться до лица грязными руками, обычную же маску люди обычно снимают во время общения.

Также щиток помогает соблюдать социальную дистанцию.

Специалисты провели имитационное исследование и выяснили, что щиток снижает непосредственное воздействие вируса на 92% на расстоянии от 1,8 м от больного человека. Но масштабные исследования пока не проводились.

Ученые также отметили, что ране была доказана эффективность щитков для пациентов, которые заразились гриппом.

Ранее доктор Комаровский сообщил, что защититься от COVID-19 поможет респиратор.

Темы covid-19 коронавирус медицинские маски
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