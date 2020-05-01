Одно из сосудистых осложнений у взрослых пациентов, страдающих диабетом второго типа, — это ухудшение зрения.
Ретинопатия при диабете происходит потому, что в задней части глаза происходит поражение кровеносных сосудов тканей. Это связано с высоким уровнем глюкозы в крови и воспалительными процессами.
"Воспалительные процессы приводят к нейродегенерации и микрососудистым нарушениям в сетчатке. Если же использовать лекарства и методы лечения данной проблемы, то это поможет остановить падение зрения у пациентов. Это абсолютно новый подход к лечению ретинопатии", — сообщили специалисты.
Ученые провели эксперимент на грызунах. У мышей имитировали диабет второго типа и стали проводить лечение. Спустя два месяца было выявлено, что у грызунов значительно снизилось воспаление. В будущем ученые смогут разработать эффективное лечение диабетической ретинопатии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что грудное вскармливание защитит матерей от развития диабета.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.