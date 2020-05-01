Разработан препарат для лечения диабетической ретинопатии

Одно из сосудистых осложнений у взрослых пациентов, страдающих диабетом второго типа, — это ухудшение зрения.

С чем это связано?

Ретинопатия при диабете происходит потому, что в задней части глаза происходит поражение кровеносных сосудов тканей. Это связано с высоким уровнем глюкозы в крови и воспалительными процессами.

"Воспалительные процессы приводят к нейродегенерации и микрососудистым нарушениям в сетчатке. Если же использовать лекарства и методы лечения данной проблемы, то это поможет остановить падение зрения у пациентов. Это абсолютно новый подход к лечению ретинопатии", — сообщили специалисты.

Ученые провели эксперимент на грызунах. У мышей имитировали диабет второго типа и стали проводить лечение. Спустя два месяца было выявлено, что у грызунов значительно снизилось воспаление. В будущем ученые смогут разработать эффективное лечение диабетической ретинопатии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что грудное вскармливание защитит матерей от развития диабета.