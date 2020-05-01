Как выжить дельфинариям в период самоизоляции?

В связи с эпидемией коронавируса дельфинарии оказались в сложной ситуации. Они не могут проводить шоу с дельфинами, следовательно, не получают прибыли. В результате некоторым дельфинариям сейчас не на что покупать корм для своих обитателей.

О том, могут ли дельфинарии рассчитывать на помощь государства, рассказала ведущий специалист Московского общества защиты животных "Верный" Наталья Базаркина.

"Дельфинарии — частные, поэтому тут палка о двух концах. Они раньше выживали за счет посетителей. Они могут обратиться за помощью государства, и если власти захотят им помочь, то хорошо, а если нет, то надеяться им не на что. Также нужно помнить о том, что сейчас очень много мошенников. Конечно, есть люди, которые на самом деле хотят и могут помочь, могут перечислить деньги, но не все могут по пропуску проехать. Нужно это делать официально. Прозвучит жестоко, но все же в природе морские обитатели не каждый день едят. А вот в неволе они привыкли есть каждый день. То есть можно хозяевам попробовать кормить их через день.

Дельфинов нужно отпустить на волю

Если бы у меня была возможность, я бы, пользуясь нынешней ситуацией, просто отпустила бы всех обитателей на волю, если их нечем кормить. Всех этих морских обитателей мне жалко. Понимаете, это все мафия. Сейчас, может быть, какие-то сердобольные бабушки понесут им замороженный минтай, а он им не нужен, его нельзя давать. Для того чтобы отправлять деньги дельфинариям, нужны проверенные люди. Есть же люди, которые обожают дельфинов, косаток и хотели бы им помочь. Главное, чтобы не попались мошенники. Нужно, чтобы был официальный сайт, как у зоопарков. А чтобы вывезти дельфинов, потребуется финансирование", — заключила эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у дельфина Норда из татарстанского дельфинария появился опекун.

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