Археологи выяснили, что в древних Помпеях сортировали и перерабатывали мусор. Также мусорные отходы использовали в качестве строительного материала. О том, что еще использовали при строительстве домов в древности, рассказал археолог, доктор исторических наук, профессор Пилипосян Ашот.

"Я не знаю, была ли такая практика в Армении или на Ближнем Востоке, но я знаю, что в те времени, во II тысячелетии до нашей эры в качестве строительного материала иногда использовали морские ракушки. Их дробили и клали в строительную смесь. Это делалось для того, чтобы дома были более прочными. Но о переработке мусора сложно утверждать. Могу только сказать, что некоторые орудия труда делали из костей крупных рогатых животных.

Также известно о вторичном использовании погребений, когда, скажем, одно погребение, которое было построено примерно в XV-XIV веках до нашей эры, где-то в XI веке до нашей эры, в VIII веке до нашей эры, в VI веке до нашей эры использовались как место для вторичного, третьего, четвертого захоронения. Вот так это использовалось", — сообщил эксперт.