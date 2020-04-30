Российским ученым удалось вывести постоянно светящиеся растения. О том, для каких целей можно использовать свечение растений, рассказал доктор биологических наук, заведующий кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ Александр Марков.

"Мне кажется, что такую прекрасную штуку и не надо нигде применять. Она имеет эстетическую ценность. Во-первых, это для красоты, во-вторых, для демонстрации мощи науки. Этого вполне достаточно.

Светящиеся белки уже давно имеют огромное количество вариантов в биотехнологиях, это очень полезная штука, светящиеся белки и генная инженерия. На основе этих светящихся белков разработаны очень ценные научные методы.

Если, например, мы хотим посмотреть выяснить, где в организме или где в клетке локализуется тот или иной белок. Тогда мы просто смотрим, где светится в клетке, и понимаем, где скапливается интересующий нас белок. Иными словами, эти методы, связанные со светящимися белками, широко применяются в науке.