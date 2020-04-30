Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Эксперт: бояться цифрового будущего не надо

Наука » Технологии

Камеры на дорогах, цифровые пропуски, QR-коды не несут безопасности россиянам. Правда, только если параметры их использования подробно описаны.

А вот если есть какие-то скрытые возможности, которыми могут воспользоваться без ведома и согласия граждан, нужно требовать предоставления данных. Такое мнение высказал президент Фонда информационной демократии, член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи России, экс-замминистра связи и массовых коммуникаций Илья Массух.

"Каждая новая инновация, которая касается персональных или личных данных граждан, должна быть правильно регламентирована. Если это правильно регламентировано, это открыто прописано в публичных документах, то опасаться этому не следует. Вы сами можете принимать решение о том, применять это или не применять. Когда это не документировано, то тогда здесь, конечно, есть вопрос для более подробного положения для чего это все нужно", — оценил эксперт.

Он отметил, что цифровые пропуски появились в России неожиданно и стали ответом на случившуюся эпидемию. Главное, чтобы с ее окончанием такие требования были устранены.

"Другое дело, что мы вдруг в рамках этой истории узнали о том, что камеры, которые настроены, как нам рассказывали, как домашние домофоны либо контроль за безопасностью, вдруг начали работать в каких-то дополнительных режимах. И это как раз то, что документировано, не документировано. Боятся цифрового будущего, наверное, не надо, а требовать раскрытия параметров использования, наверное, обязательно", — подвел итог Массух.

Он призвал россиян быть более бдительными, ведь с развитием цифровых технологий становится все больше мошенников, которые совершают преступления дистанционно. По мнению эксперта, в экстренной ситуации государство должно заниматься раскрытием таких мошенничеств, а в перспективе — повышать компьютерную и цифровую грамотность населения.

Илья Массух оценил и надежность сервиса mos. ru, куда сейчас стекаются данные миллионов москвичей, которым требуется электронный пропуск для передвижения по Москве на личном или общественном транспорте.

"В данном случае, мне кажется, достаточно защищен. Достаточно серьезно относятся к безопасности. Мне кажется, утечки с Mos. ru можно не опасаться", — заключил специалист.

Темы илья массух цифровое будущее электронный пропуск
Новости Все >
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Сбербанк направит более 3 миллиардов на борьбу с COVID-19
Эксперт: бояться цифрового будущего не надо
Австралийские ученые раскрыли механизм действия Арбидола на коронавирус
Путин оценил борьбу Чечни с коронавирусом
У дельфина Норда из татарстанского дельфинария появился опекун
В Санкт-Петербурге число безработных выросло вдвое
СК проверит расходы при строительстве Дворца спорта в Челябинске
Эксперт: первыми из самоизоляции будут выходить промышленные центры
Представитель ВОЗ предупредила о возможности второй волны коронавируса
Последние материалы
Эксперт: бояться цифрового будущего не надо
Австралийские ученые раскрыли механизм действия Арбидола на коронавирус
Чиновники Саратовской области вошли в "золотой миллиард" планеты
Какую извлечь пользу для себя, находясь на самоизоляции?
Путин оценил борьбу Чечни с коронавирусом
У дельфина Норда из татарстанского дельфинария появился опекун
В Санкт-Петербурге число безработных выросло вдвое
СК проверит расходы при строительстве Дворца спорта в Челябинске
Эксперт: первыми из самоизоляции будут выходить промышленные центры
Представитель ВОЗ предупредила о возможности второй волны коронавируса
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Любовь Степушова Чиновники Саратовской области вошли в "золотой миллиард" планеты Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
Саакашвили не станет вице-премьером, у него будет другая должность
ФСБ ликвидировала в Екатеринбурге троих террористов
ФСБ ликвидировала в Екатеринбурге троих террористов
Пострадавшему от коронавируса бизнесу помогут реструктуризировать долги
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Россиянам вместо денег могут раздать продуктовые талоны
Почему Путин издевается над россиянами?
ФСБ ликвидировала в Екатеринбурге троих террористов
Эксперт: после эпидемии не откроются около 25% предприятий
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Анфиса Чехова пожаловалась на рукоприкладство экс-бойфренда
Лолита Милявская 40 лет ходила без бюстгальтера
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Главврач Коммунарки объяснил, почему нельзя отменять самоизоляцию
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Анфиса Чехова пожаловалась на рукоприкладство экс-бойфренда
Министра культуры и туризма Калмыкии уволили за кумовство
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ