Камеры на дорогах, цифровые пропуски, QR-коды не несут безопасности россиянам. Правда, только если параметры их использования подробно описаны.
А вот если есть какие-то скрытые возможности, которыми могут воспользоваться без ведома и согласия граждан, нужно требовать предоставления данных. Такое мнение высказал президент Фонда информационной демократии, член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи России, экс-замминистра связи и массовых коммуникаций Илья Массух.
"Каждая новая инновация, которая касается персональных или личных данных граждан, должна быть правильно регламентирована. Если это правильно регламентировано, это открыто прописано в публичных документах, то опасаться этому не следует. Вы сами можете принимать решение о том, применять это или не применять. Когда это не документировано, то тогда здесь, конечно, есть вопрос для более подробного положения для чего это все нужно", — оценил эксперт.
Он отметил, что цифровые пропуски появились в России неожиданно и стали ответом на случившуюся эпидемию. Главное, чтобы с ее окончанием такие требования были устранены.
"Другое дело, что мы вдруг в рамках этой истории узнали о том, что камеры, которые настроены, как нам рассказывали, как домашние домофоны либо контроль за безопасностью, вдруг начали работать в каких-то дополнительных режимах. И это как раз то, что документировано, не документировано. Боятся цифрового будущего, наверное, не надо, а требовать раскрытия параметров использования, наверное, обязательно", — подвел итог Массух.
Он призвал россиян быть более бдительными, ведь с развитием цифровых технологий становится все больше мошенников, которые совершают преступления дистанционно. По мнению эксперта, в экстренной ситуации государство должно заниматься раскрытием таких мошенничеств, а в перспективе — повышать компьютерную и цифровую грамотность населения.
Илья Массух оценил и надежность сервиса mos. ru, куда сейчас стекаются данные миллионов москвичей, которым требуется электронный пропуск для передвижения по Москве на личном или общественном транспорте.
"В данном случае, мне кажется, достаточно защищен. Достаточно серьезно относятся к безопасности. Мне кажется, утечки с Mos. ru можно не опасаться", — заключил специалист.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.