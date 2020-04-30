Эксперт: бояться цифрового будущего не надо

Камеры на дорогах, цифровые пропуски, QR-коды не несут безопасности россиянам. Правда, только если параметры их использования подробно описаны.

А вот если есть какие-то скрытые возможности, которыми могут воспользоваться без ведома и согласия граждан, нужно требовать предоставления данных. Такое мнение высказал президент Фонда информационной демократии, член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи России, экс-замминистра связи и массовых коммуникаций Илья Массух.

"Каждая новая инновация, которая касается персональных или личных данных граждан, должна быть правильно регламентирована. Если это правильно регламентировано, это открыто прописано в публичных документах, то опасаться этому не следует. Вы сами можете принимать решение о том, применять это или не применять. Когда это не документировано, то тогда здесь, конечно, есть вопрос для более подробного положения для чего это все нужно", — оценил эксперт.

Он отметил, что цифровые пропуски появились в России неожиданно и стали ответом на случившуюся эпидемию. Главное, чтобы с ее окончанием такие требования были устранены.

"Другое дело, что мы вдруг в рамках этой истории узнали о том, что камеры, которые настроены, как нам рассказывали, как домашние домофоны либо контроль за безопасностью, вдруг начали работать в каких-то дополнительных режимах. И это как раз то, что документировано, не документировано. Боятся цифрового будущего, наверное, не надо, а требовать раскрытия параметров использования, наверное, обязательно", — подвел итог Массух.

Он призвал россиян быть более бдительными, ведь с развитием цифровых технологий становится все больше мошенников, которые совершают преступления дистанционно. По мнению эксперта, в экстренной ситуации государство должно заниматься раскрытием таких мошенничеств, а в перспективе — повышать компьютерную и цифровую грамотность населения.

Илья Массух оценил и надежность сервиса mos. ru, куда сейчас стекаются данные миллионов москвичей, которым требуется электронный пропуск для передвижения по Москве на личном или общественном транспорте.