Компания Microsoft решила расширить функциональные возможности приложения Your Phone.
"В приложении теперь доступна функция переключения музыкальных треков с ПК", — сообщили разработчики.
На данный момент это функция доступна только владельцам Android-устройств.
Данное приложение очень удобно для синхронизации смартфона и ПК.
Оно позволяет посмотреть историю звонков, СМС-сообщений и фотографий с компьютера. Также недавно появилась возможность звонить с компьютера через смартфон.
Новая функция прослушивания музыки будет полезна для тех, кто привык слушать музыку через беспроводную гарнитуру. Теперь они могут не пользоваться смартфоном, если работают с ПК. Для этого нужно только подключение обоих устройств к одной и той же Wi-Fi-сети.
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