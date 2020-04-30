Windows 10 научили переключать музыку на смартфоне

Компания Microsoft решила расширить функциональные возможности приложения Your Phone.

"В приложении теперь доступна функция переключения музыкальных треков с ПК", — сообщили разработчики.

На данный момент это функция доступна только владельцам Android-устройств.

Приложение Your Phone

Данное приложение очень удобно для синхронизации смартфона и ПК.

Оно позволяет посмотреть историю звонков, СМС-сообщений и фотографий с компьютера. Также недавно появилась возможность звонить с компьютера через смартфон.

Новая функция прослушивания музыки будет полезна для тех, кто привык слушать музыку через беспроводную гарнитуру. Теперь они могут не пользоваться смартфоном, если работают с ПК. Для этого нужно только подключение обоих устройств к одной и той же Wi-Fi-сети.

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