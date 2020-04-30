После введения режима самоизоляции услуги по доставке еды стали пользоваться большой популярностью. В связи с этим специалисты Роскачества решили проверить приложения разных компаний по 43 пунктам и составили рейтинг лучших.
В ходе исследования специалисты заказывали еду и оценивали, насколько удобно пользоваться приложением, а также надежность и безопасность самой программы.
Специалисты отметили, что все приложения, которые они протестировали, при оплате заказа передают данные с использованием платежных шлюзов, что является очень хорошим показателем.
Еще один важный пункт — наличие рекламы, которой ни у одного приложения не оказалось.
"У 44% программ был реализован поиск блюд через поисковую строку, что также является плюсом", — сообщили эксперты.
В результате "Якиторию" признали лучшим мобильным приложением по доставке еды. Второе и третье место для iOS — "Папа Джонс" и Delivery Сlub, для Android — Delivery Club и "ПиццаСушиВок".
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.