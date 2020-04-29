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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Канадские биологи доказали, что слоны могут пьянеть

Наука

Еще в 2005 году биологи утверждали, что слоны, как и другие крупные млекопитающие, практически не способны съесть такое количество ферментированных фруктов, которое необходимо, чтобы опьянеть. 

Но сейчас выяснилось, что ученые использовали в своих расчетах данные о скорости метаболизма этанола, которые действительны для людей, а не для слонов.

Слоны не могут так же хорошо, как люди, метаболизировать этанол, поэтому они могут опьянеть даже от малых доз алкогольного напитка.

"У людей, как и у некоторых обезьян, а также других животных, есть мутация в гене ADH7. Она обеспечивает синтез фермента, который необходим для нейтрализации этанола.

Благодаря данной мутации наши предки могли употреблять в пищу ферментированные фрукты и не пьянеть, что помогало им выживать в опасной среде. У слонов таких эффективных механизмов нейтрализации этанола нет, поэтому они могут опьянеть даже после небольшого количества ферментированных фруктов", — сообщили канадские антропологи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что слоны узнают себя в зеркале.

Темы слоны дикие животные
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