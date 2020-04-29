Еще в 2005 году биологи утверждали, что слоны, как и другие крупные млекопитающие, практически не способны съесть такое количество ферментированных фруктов, которое необходимо, чтобы опьянеть.
Но сейчас выяснилось, что ученые использовали в своих расчетах данные о скорости метаболизма этанола, которые действительны для людей, а не для слонов.
Слоны не могут так же хорошо, как люди, метаболизировать этанол, поэтому они могут опьянеть даже от малых доз алкогольного напитка.
"У людей, как и у некоторых обезьян, а также других животных, есть мутация в гене ADH7. Она обеспечивает синтез фермента, который необходим для нейтрализации этанола.
Благодаря данной мутации наши предки могли употреблять в пищу ферментированные фрукты и не пьянеть, что помогало им выживать в опасной среде. У слонов таких эффективных механизмов нейтрализации этанола нет, поэтому они могут опьянеть даже после небольшого количества ферментированных фруктов", — сообщили канадские антропологи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что слоны узнают себя в зеркале.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.