Канадские биологи доказали, что слоны могут пьянеть

Еще в 2005 году биологи утверждали, что слоны, как и другие крупные млекопитающие, практически не способны съесть такое количество ферментированных фруктов, которое необходимо, чтобы опьянеть.

Но сейчас выяснилось, что ученые использовали в своих расчетах данные о скорости метаболизма этанола, которые действительны для людей, а не для слонов.

Слоны не могут так же хорошо, как люди, метаболизировать этанол, поэтому они могут опьянеть даже от малых доз алкогольного напитка.

"У людей, как и у некоторых обезьян, а также других животных, есть мутация в гене ADH7. Она обеспечивает синтез фермента, который необходим для нейтрализации этанола. Благодаря данной мутации наши предки могли употреблять в пищу ферментированные фрукты и не пьянеть, что помогало им выживать в опасной среде. У слонов таких эффективных механизмов нейтрализации этанола нет, поэтому они могут опьянеть даже после небольшого количества ферментированных фруктов", — сообщили канадские антропологи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что слоны узнают себя в зеркале.