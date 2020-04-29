Индийские специалисты обнаружили десять подтипов нового коронавируса

Индийские ученые выяснили, что новый тип коронавируса мутировал в 10 различных подтипов. Один из этих подтипов стал доминирующим и распространился по всем странам мира.

Существует 11 видов SARS-CoV-2

Родоначальником всех этих вирусов стал тип О. Он вызвал эпидемию в Китае. Для человека наиболее опасным является вирус A2a, именно он способен легко проникать в клетки легких человека.

Ученые изучили последовательности РНК зараженных людей из разных стран. При этом информации о зараженных в Индии было очень мало для того, чтобы сделать точные выводы. У врачей не было достаточного количества данных, чтобы назвать A2a доминирующим подтипом в стране.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в индийских аюрведических текстах нашли описание коронавируса. Врач из Индии Смита Нарам рассказала, что еще 5 тысяч лет назад в аюрведе была описана болезнь с симптомами коронавируса. Также уже тогда были названы способы ее лечения.