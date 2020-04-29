Режим самоизоляции является определенной нагрузкой для любого человека. О том, как организовать свой день во время карантина, рассказала кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова.

"Наверное, это прозвучит парадоксально, но если человек испытывает эту нагрузку и напряжение, это нормально. То есть этот человек нормальный, поэтому ему не нравится ситуация лишения чувства свободы, не свободы, а именно чувства свободы.

Может быть, нам не хотелось в этот день выходить из дома, но это должно быть наше решение. Когда есть ограничения, это всегда человека напрягает. Но мы должны понимать, что в жизни бывают всякие ситуации. Мы не будем сейчас спорить, была в этом необходимость или нет, это данность.

На помощь придет гештальт

Вы, наверное, часто слышали выражение "завершенный гештальт", "незавершенный гештальт". Есть точка начала действия и точка окончания действия. Когда нас прерывают в этом действии, мы раздражаемся.

Почему наши специалисты или опытные педагоги советуют родителям заранее организовать ребенка, который играет в компьютерную игру. Не надо подходить резко, говорить, что уже 7 часов вечера, ты должен сидеть за столом, ужинать и так далее.

Опытный взрослый заранее готовит психику ребенка к завершению процесса.

И если мы действительно хорошие родители, любящие, мы говорим "закругляйся, осталось полчаса", "осталось 20 минут", "осталось 10 минут", "минутка — заканчивай, переходим к следующим действиям". То есть мы готовим психику к завершению этого действия или перехода к другому.

Сейчас тяжело, поскольку мы не знаем, когда закончится это действие.

Нужно структурировать свои действия

Например, мы решили заняться каким-то делом. Мы должны дать себе точку отчета: я начинаю это действие и завершаю, структурированность спасает нас в разных ситуациях.

Режим, который мы вводим с момента рождения ребенка, очень нам помогает. День необходимо разделить на какие-то действия.

Очень часто люди старшего поколения, которые имеют большой жизненный опыт, уже не суетятся, не торопятся, любят всех членов своей семьи, хотят мира, очень часто становятся такой здоровой основой семьи.

"Завтра будем печь пирожки, а сегодня давайте делать салатики", — может предложить бабушка. Это звучит, может быть, просто и примитивно, но это структурирует, это помогает нам выдерживать напряжение. Не надо судорожно начинать осваивать новые курсы, делать что-то новое. Уделять повышенное внимание — это тоже напряжение. Живите нормальной спокойной жизнью", — заключила эксперт.