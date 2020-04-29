Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Психолог рассказала, как организовать свой день в период карантина

Наука

Режим самоизоляции является определенной нагрузкой для любого человека. О том, как организовать свой день во время карантина, рассказала кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова.

"Наверное, это прозвучит парадоксально, но если человек испытывает эту нагрузку и напряжение, это нормально. То есть этот человек нормальный, поэтому ему не нравится ситуация лишения чувства свободы, не свободы, а именно чувства свободы.

Может быть, нам не хотелось в этот день выходить из дома, но это должно быть наше решение. Когда есть ограничения, это всегда человека напрягает. Но мы должны понимать, что в жизни бывают всякие ситуации. Мы не будем сейчас спорить, была в этом необходимость или нет, это данность.

На помощь придет гештальт

Вы, наверное, часто слышали выражение "завершенный гештальт", "незавершенный гештальт". Есть точка начала действия и точка окончания действия. Когда нас прерывают в этом действии, мы раздражаемся.

Почему наши специалисты или опытные педагоги советуют родителям заранее организовать ребенка, который играет в компьютерную игру. Не надо подходить резко, говорить, что уже 7 часов вечера, ты должен сидеть за столом, ужинать и так далее.

Опытный взрослый заранее готовит психику ребенка к завершению процесса.

И если мы действительно хорошие родители, любящие, мы говорим "закругляйся, осталось полчаса", "осталось 20 минут", "осталось 10 минут", "минутка — заканчивай, переходим к следующим действиям". То есть мы готовим психику к завершению этого действия или перехода к другому.

Сейчас тяжело, поскольку мы не знаем, когда закончится это действие.

Нужно структурировать свои действия

Например, мы решили заняться каким-то делом. Мы должны дать себе точку отчета: я начинаю это действие и завершаю, структурированность спасает нас в разных ситуациях.

Режим, который мы вводим с момента рождения ребенка, очень нам помогает. День необходимо разделить на какие-то действия.

Очень часто люди старшего поколения, которые имеют большой жизненный опыт, уже не суетятся, не торопятся, любят всех членов своей семьи, хотят мира, очень часто становятся такой здоровой основой семьи.

"Завтра будем печь пирожки, а сегодня давайте делать салатики", — может предложить бабушка. Это звучит, может быть, просто и примитивно, но это структурирует, это помогает нам выдерживать напряжение. Не надо судорожно начинать осваивать новые курсы, делать что-то новое. Уделять повышенное внимание — это тоже напряжение. Живите нормальной спокойной жизнью", — заключила эксперт.

Темы гештальт самоизоляция людмила полянова домашний карантин психологический комфорт
Новости Все >
В Нижегородской области приезжие распилили банкомат и украли деньги
На Кубани мужчина продал шесть арендованных машин и скрылся
Психолог рассказала, как организовать свой день в период карантина
В Омск доставили 50 жителей Якутии, зараженных коронавирусом
В Симферополе будут судить двух бывших депутатов
Безработные москвичи получат дополнительные выплаты на детей
На Алтае сиротам купили непригодные для жизни квартиры
​Почта Банк увеличил лимит кредита на быстровозводимые дома
На дне Тихого океана найдены огромные подводные сооружения
Двух ярославских адвокатов обвиняют в серии преступлений
Последние материалы
Безработные москвичи получат дополнительные выплаты на детей
На Алтае сиротам купили непригодные для жизни квартиры
​Почта Банк увеличил лимит кредита на быстровозводимые дома
Хирург о группе риска при коронавирусе
На дне Тихого океана найдены огромные подводные сооружения
Двух ярославских адвокатов обвиняют в серии преступлений
Подмосковье вышло на плато по количеству заражённых коронавирусом
Саудиты купили "Ньюкасл". Чем это грозит для АПЛ?
Лимоны укрепляют иммунитет только на короткое время
В Хакасии ликвидировали склад нелегального алкоголя и табака
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер Любовь Степушова В Чехии Запад готовит нового Скрипаля Любовь Степушова
Комментарии
Пандемия в США: американцы не ждали такой беды
Пандемия в США: американцы не ждали такой беды
Безработные москвичи получат дополнительные выплаты на детей
​Почта Банк увеличил лимит кредита на быстровозводимые дома
Россияне всерьез озабочены пандемией и готовы поддержать карантин
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Европа может закрыть границы до осени
Подмосковье вышло на плато по количеству заражённых коронавирусом
В Чехии Запад готовит нового Скрипаля
В Чехии Запад готовит нового Скрипаля
В Чехии Запад готовит нового Скрипаля
В Чехии Запад готовит нового Скрипаля
Путин напомнил, что свобода каждого ограничена свободой других
В Чехии Запад готовит нового Скрипаля
В Чехии Запад готовит нового Скрипаля
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ