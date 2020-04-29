На дне Тихого океана найдены огромные подводные сооружения

Археолог и дайвер Mac McIver с помощью Google Earth обнаружил в Тихом океане огромные сооружения. Находки имеют искусственное происхождение.

Гигантские сооружения привлекли его внимание еще летом 2018 года. Он обратил внимание на остров Кокос, расположенный в Тихом океане, после того, как побывал там в качестве туриста.

С помощью специальной программы для исследования данного участка океана он обнаружил на глубине 1800 метров гигантские сооружения. От одного края структуры до второго расстояние составляет около 128 километров. Кроме того, здесь были дороги, ширина которых составляла до 8 км.

Находку можно сравнить с современным аэропортом. Разница только в месте расположения сооружения. Найденное сооружение необходимо исследовать, чтобы выяснить его возраст.

"В Карибском море есть еще один объект, который нужно исследовать", — сообщил Mac McIver.

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