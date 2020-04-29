Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле

Международная группа ученых выяснила, какое место было самым опасным в истории Земли. Оказывается, что там, где сейчас находится пустыня Сахара, около 100 млн лет назад кипела жизнь.

100 млн лет назад Сахару населяли динозавры

Ученые считают, что на том месте, где расположена пустыня Сахара, раньше была огромная речная система. Много миллионов Сахару населяли различные летающие динозавры и хищники, напоминающие современных крокодилов.

К таким выводам палеонтологи пришли в результате исследования окаменелостей, которые удалось найти в юго-восточной части Марокко.

"Именно пустыня Сахара 100 млн лет назад была самым опасным местом на нашей планете. Это было связано с тем, что здесь водилось много рыбы, которая служила пищей для хищников", — сообщили ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пустыня Сахара частично исчезнет. Исследователи считают, что глобальное потепление приведет к еще большему увеличению осадков, что, в конечном счете, скажется на пустыне. Ученые считают, что ее структура настолько изменится, что вместо песка и камней появится зелень.